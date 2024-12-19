前白宮官員：應對地緣政治轉型 台灣應籲和平關乎世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）美國總統當選人川普明年1月就任，美國前白宮官員今天指出，地緣政治進入轉型期，美國的領導者地位將受挑戰，各國因「自私追求國家利益」導致協同作為將減少，台灣須持續主張台海和平穩定，是全球經濟運作及各區域和平的前提，且關乎世界每一個國家。

中經院與布魯金斯研究所（Brookings Institution，另譯布魯金斯研究院）下午合辦「地緣政治與美國新政－台灣與美國的角度」研討會，聚焦美國總統當選人川普（Donald Trump）就任後的政治與經濟情勢。

前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）分析，地緣政治正面臨轉型期，他不認為川普會撤回「民主與威權對立」論述，不認為川普會尋求聯合國解決國際問題，也不認為川普會覺得被國際規則或常規所約束，更不認為川普會耗費大時間擔心友盟的利益與憂慮。

何瑞恩指出，第二，美國的領導者地位可能將受到更多挑戰，但不至於讓世界分裂成數個敵對區塊（rival blocks），如同冷戰時期，各國將基於避險，在美中之間左右逢源以獲取最大利益，使得立場界線越發模糊。

何瑞恩提及，面對俄羅斯國力被戰爭削弱，亞洲高度整合抗中，且中國在拉美高度投資，使美國無法建立專有的影響範圍，世界正經歷「自私追求國家利益」時期，多數國家都只會為自身利益考量。

何瑞恩表示，第三，面對轉換期帶來的挑戰，各國間的協同作為會減少，尤其是在聯合國等多邊組織，且多數已開發國家面臨財政限制，美國將不再扮演國際主要倡議的召集人，但中國也因自身財政問題，無法國際取代美國。

談及台灣如何面對地緣政治轉型期，何瑞恩認為，台灣必須持續有效主張台海和平與穩定，是全球經濟正常運作的前提，也是世界各重要區域和平與穩定的前提，台灣和台灣安全發生任何事，都關乎到每一個國家。

被問及川普是否退出北約組織，何瑞恩說，美國國會普遍支持留在北約組織，這與川普立場不同，因此關注重點是川普投注在北約的資源勢必降低，而川普傾向與各國一對一的雙邊關係，極大化籌碼以確保握有主控權。

國安會前副秘書長、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任教授何思因指出，美國聯邦預算縮減將造成政治動盪，且美國國會估計將持續混亂，川普首次執政就是如此，美國敵對國可趁美國忙於內政之際，趁機威脅東亞的和平與穩定。

至於中國對川普2.0的可能反應，何瑞恩認為，中國目前的首要任務是復甦經濟，因此中國會想與美國有穩定關係，才有空間去面對更棘手、立即的經濟問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對川普數度提及將全面提高關稅至20%，對加拿大和墨西哥則是提高到25%。前白宮經濟顧問委員會主席、布魯金斯研究所長勞史（Cecilia Elena Rouse，另譯：勞絲）以「混濁的水晶球」（cloudy crystal ball），形容川普經濟政策的難以預測。

勞史坦言，提高關稅雖有助川普政府財政，但也會讓美國人的生活花費提高，這是美國人所不樂見；此外，各國勢必想要跟川普協商免除關稅商品，這可能也是川普的策略，目前只能觀察川普政府就任後的政策走向。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131219