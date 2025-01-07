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對美軍購陸續抵台 國防部：接裝穩健執行

2025/1/7 18:03
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（中央社記者吳書緯台中7日電）國軍對美軍購的M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統陸續運抵台灣；國防部發言人孫立方少將今天表示，國軍目前進入新裝備接裝高峰期，整體新裝備接裝，都按照程序非常穩健執行。

為使民眾瞭解國軍官兵春節期間落實戰備整備、戮力守護家園的精實戰力，國防部今天起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，孫立方下午於空軍清泉崗基地接受媒體聯訪。

國防部上午指出，中共今天凌晨4時於四川西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向。

孫立方說明，國軍對於台海周邊海空域動態，都有非常綿密的掌握，今天凌晨4時左右，中共的運載火箭搭載衛星，執行發射的任務，它的飛行路徑有經過台灣中部的上空，朝向西太平洋，在經過台灣上空的時候，高度是在大氣層之外，國軍各單位都有做綿密監控，過程當中並沒有對台灣產生危害。

針對立法院外交及國防委員會，昨天由召委王定宇帶隊考察國軍新接裝的海馬士多管火箭系統；王定宇公布國防部所提供的照片有海馬士多管火箭系統在內。

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孫立方說明，這個行程是立法院外交及國防委員會所安排的一個行程，照片所披露的內容，基本上也符合一般的保密規定。

孫立方表示，國軍目前進入新裝備接裝的高峰期，陸陸續續會有一些新的裝備進國軍部隊，部隊按照既定的計畫和期程執行接裝訓練，讓新裝備逐漸成為國軍部隊完整戰力的一部分，並投入國軍整體防衛作戰序列，這也是國防部非常重視的事情，目前國軍新裝備接裝，都按照程序非常穩健執行。（編輯：林興盟）1140107

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