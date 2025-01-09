卓榮泰核定8年逾800億降低漏水率 同時檢討水價

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（中央社記者賴于榛台北9日電）為達成先進國家漏水率10%目標，行政院長卓榮泰說，已核定未來8年再投入新台幣807.7億元，力拚民國120年時，漏水率降至10%目標；他也表示，國家和民眾皆須勇於面對合理水價問題，請經濟部啟動合理檢討。

行政院會今天通過經濟部「持續推動降低漏水率計畫」報告，內容指出，「降低漏水率計畫（114至121年）」，未來8年將再投入807.7億元經費，採智慧分析方式輔助管理及改善漏水，以大數據分析漏水熱區，執行汰換管線及漏水調查，並著重維護管理管網體質，採「積極降漏」與「維護管理」2個面向雙軌並行，降低漏水風險、提升供水韌性。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會時表示，面對氣候變遷帶來極端氣候的挑戰，為達成環境及產業永續，必須確保國家水資源充足且安全，過去12年來，經濟部推動降低漏水率計畫，大幅降低自來水漏水率，台水公司漏水率已由102年的19.55%降低到113年的11.99%，展現具體成效。

卓榮泰說，政府秉持「有效利用每一滴水」原則，將持續降低漏水率，「降低漏水率計畫（114至121年）」未來8年再投入807.7億元，努力達成120年漏水率降至10%目標，以符合先進國家漏水率水準，並建立自來水管網智慧化管理，期望台灣在面對極端氣候帶來的衝擊時，具有更強大的供水韌性。

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根據計畫，121年計畫完成後，漏水率可降至9.77%，每年約可再節省5910萬立方公尺水量，約為1.17座湖山水庫有效蓄水容量，也等同減少每日漏水16萬立方公尺，約為1.1座中科日供水量。

卓榮泰也提到，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。（編輯：翟思嘉）1140109