立院通過台德刑事司法互助協議 強化合作打擊犯罪

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（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院會今天通過駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議、中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約、中華民國（台灣）政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約，有助增進刑事司法合作效率等事宜。

立法院外交及國防、司法及法制委員會聯席會議去年12月26日審查行政院函請審議駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議案、中華民國（台灣）政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約案、中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約案。經在場立委討論後照案通過，不須交黨團協商。

法務部當時所提書面報告指出，台德刑事司法互助協議為台灣與歐洲國家間簽署的第3個刑事司法互助協定（議），透過此協議的簽署，更進一步強化台德雙方合作，對於拓展台灣國際司法合作網絡，積極參與全球打擊跨境犯罪，深化台灣與友邦間邦誼等，均極具正面與開創性意義。

法務部指出，台德刑事司法互助協議將大幅增進台德刑事司法合作的效率，例如本協議約定權責機關，即法務部國際及兩岸法律司與德國聯邦法務局，彼此間司法互助請求，可以書面或電子方式先行，以加速程序進行。

關於台吐司法互助條約，法務部表示，本條約的簽署，在台灣積極參與全球打擊跨境犯罪及鞏固與邦交國的司法合作關係等面向，均具有深刻意義。另本條約的生效，將使台灣與大洋洲國家的司法合作更為全面及堅實。

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法務部指出，台露刑事司法互助條約作為台灣與加勒比海友邦簽署的第2部司法互助條約，深具繼往開來的意義，為台灣與友邦間司法合作模式紮根，朝持續拓展、深化與各邦交國在司法互助、受刑人移交、引渡等領域的司法合作關係邁進。

全案今天在立法院會進行處理時，在場立委並未提出異議，因此照案通過。（編輯：蘇龍麒）1140114