總統錄莒光園地感謝國軍貢獻 過年也將24小時待命

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（中央社記者溫貴香台北23日電）農曆春節將屆，總統賴清德錄製「莒光園地」，感謝國軍貢獻和付出，讓國人安心過好年及守護熱愛的民主自由生活。被問到過年是否安排休假，總統表示，24小時待命。過年期間，會走訪各地廟宇拜年，也慰勞辛苦待命的國軍夥伴。

總統府下午發布新聞稿表示，總統賴清德日前至台東勗勉東部地區部隊，特別錄製「莒光園地」農曆新年勗勉影片，總統抵達後，先與官兵代表一起享用咖啡點心，輕鬆話家常。總統逐一關心大家的家庭狀況、日常休閒娛樂，以及過年期間的留守任務等，並回應官兵提問。

總統席間與正在養育新生兒的官兵分享「0-6歲國家一起養 2.0」政策，希望透過補助可以減輕年輕夫婦的負擔。也與官兵分享他在金門當兵的經驗，談及去年至金門參加「八二三戰役66週年」時，回到海印寺拍照，儘管自己變化很多，但是守護台澎金馬、捍衛中華民國台灣的決心從未改變，而且更加強大。

總統與官兵互動過程中，有官兵詢問總統過年是否安排休假，總統回應表示，當總統基本上就是24小時待命。過年期間，他會走訪各地廟宇向民眾拜年，也會到國軍單位慰勞在崗位上辛苦待命的夥伴。

另外，也有官兵提到，賴總統是首位在漢光演習前以「精神戰力專案教育」、為官兵加油打氣的總統。

總統感謝所有國軍弟兄姊妹的辛勞。他表示，當總統有3項使命，第一是維護國家生存發展，堅持國家主權不容侵犯併吞；第二是保護全體國人生命財產安全，要靠實力確保和平，讓世世代代都能安身立命；第三是照顧2300萬人生活，積極發展經濟，並讓成功的果實和全民共享。

總統說，也因為有大家願意貢獻自我，加入國軍行列，讓守護國家安全的力量不斷強大，他的3項使命才得以達成。

總統強調，民主是台灣唯一、而且最重要的道路，要繼續往前走，絕不回頭。新的一年，變動的國際情勢對台灣可能是嚴峻的挑戰，但台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，要居安思危，共同守護台灣的民主和安全。

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隨後，總統逐一致贈官兵代表福袋，感謝國軍弟兄姐妹在過年期間堅守崗位，保護國家安全。他也感謝大家的貢獻和付出，讓國人安心過好年，守護熱愛的民主自由生活。

最後，總統和空軍第七聯隊官兵代表一起向所有國軍齊聲賀年，「祝福大家六順和春、新年快樂」。（編輯：翟思嘉）1140123