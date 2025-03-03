退撫基金1月獲利160億元 收益率1.59%

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（中央社記者高華謙台北3日電）公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，民國114年截至1月底，實際收益數新台幣160.42億元，實際收益率1.59%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

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根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，114年截至1月31日的基金運用情形，整體基金收益數160.42億元，期間實際收益率1.59%。其中，自行經營的固定收益9.01億元，收益率0.27%；資本利得收益數60.07億元，收益率3.04%；委託經營部分收益數為91.34億元，期間收益率為1.94%。

退撫基金指出，114年度截至1月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.60%、台灣加權股價指數上漲2.13%、MSCI全球指數上漲3.36%、彭博全球綜合債券指數上漲0.57%。（編輯：蘇志宗）1140303