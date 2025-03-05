民團拋平冤四法草案 盼完善監院救援冤案程序

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（中央社記者王揚宇台北5日電）民間司改會等民間團體今天提出「平冤四法」草案，希望完善監察院救援冤案程序、在監察院成立冤案救濟委員會等，藉此新設第3種刑事非常救濟機制，盼各界共同討論，改革冤案平反制度。

民間司法改革基金會常務董事林永頌、冤獄平反協會執行長羅士翔、民間司法改革基金會救援組召集人林俊宏今天在立法院召開記者會，針對辦理有罪確定案件審查會效能不彰等情形下，民間團體提出「平冤四法」草案，研擬修正監察法、監察院各委員會組織法、法院組織法、刑事訴訟法。

林永頌說明，為改善台灣的冤案救濟制度，應盡速落實2017年司改國是會議決議的內容，包括建置獨立行使職權的刑事確定案件檢視機制，例如英國、挪威的獨立機制，即刑事確定案件檢視制度，專司有罪確定案件的調查，為無辜者聲請或促使開啟再審。

根據現場提供的參考資料，監察法修法重點包括經監察院提出調查報告者，如司法及獄政委員會認為有罪確定判決有重新審理的必要，得經該委員會決議送交冤案救濟委員會審查。經冤案救濟委員會審查後，應製作審查意見並載明理由，提監察院會討論，當經全體委員2/3以上認為有必要者，得向司法院設立的專庭提起救濟。

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草案說明提及，此救濟機制是在現行刑事訴訴訟法再審、非常上訴之外，新設第3種刑事非常救濟機制，其受理的法院組織與審理程序，應由司法院會同行政院另以法律定之。

法院組織法修法重點則為，司法院應設刑事案件確定後審查法庭，裁判監察院認有必要救濟的刑事確定案件。（編輯：張若瑤）1140305