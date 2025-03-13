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因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
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因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議

2025/3/13 12:07（3/13 12:16 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統府今天發出通知，將於下午1時在總統府敞廳舉行「國安高層會議會後記者會」；據了解，中國全國兩會落幕、中國對台滲透統戰等最新國際及兩岸局勢，總統賴清德將親上火線，召開記者會。

賴總統今天針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，將於下午1時舉行會後記者會。

近來台灣現退役軍人遭中共滲透情事頻傳，包括空軍爆出嚴重洩密案，雄三飛彈、國軍反制機制全賣給中國，總統府憲兵211營也疑似遭滲透；陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統，被陸委會廢除居留許可；台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面，轉發央視「台灣必歸」貼文，陸委會認為極少數藝人配合中共統戰，損害國家主權等議題，總統將親上火線釋疑。（編輯：蘇龍麒）1140313

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