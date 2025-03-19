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首頁 / 政治

相偕爬山展英蘇同盟？ 英系中執委：想太多

2025/3/19 14:41
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（中央社記者葉素萍台北19日電）前總統蔡英文昨天與前行政院長蘇貞昌夫婦一起爬山，被外界解讀為展現「英蘇同盟」聯手挺民進黨立委蘇巧慧選新北市長。英系中執委張嘉玲今天說「想太多」，就是很單純的老朋友互動，如果大家願意的話也可以一起去爬山。

蔡英文、蘇貞昌昨天分別透過臉書分享兩人一起爬山的照片、影片。蔡英文說，卸任前曾經跟蘇貞昌相約要到處走走，希望未來還有機會，能與蘇貞昌結伴同行，到更多地方看看這些年來一起改變的台灣。

對此，有黨內人士認為，蔡蘇兩人臉書呼應，就是展現「英蘇同盟」，聯手挺蘇巧慧選新北市長。

民進黨今天召開中執會，英系中執委、新北市議員張嘉玲會前受訪表示，蔡英文擔任總統時，蘇貞昌是行政院長，所以兩人不只在公務方面有很好互動，也有很好私交，最近相約去爬山，也是帶動大家要努力運動，維持健康的體魄，她覺得很好。

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媒體追問，這是否為「賴系與非賴系」之間的競合。張嘉玲說，「想太多」，就是很單純的老朋友互動，如果大家願意的話，也可以一起去爬山。

張嘉玲說，蔡英文先前也有在社群平台上說要約總統賴清德一起爬山，副總統蕭美琴以前也很喜歡爬山，不過總統國安考量比較多，她也很希望看到賴總統與蔡英文一起去爬山。（編輯：翟思嘉）1140319

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