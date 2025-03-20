賴總統錄莒光園地 提醒對中共滲透提高警覺

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德在今天播出的莒光園地「與官兵有約」節目表示，中國從未放棄武力併吞台灣，更以各種方式進行統戰滲透；希望國軍面對中共的各種威脅樣態，都能提高警覺，多一分謹慎、多一分判斷，避免無意間被利用或陷入風險。

總統府下午發布新聞稿表示，賴總統日前至國防部文化營區，錄製莒光園地「與官兵有約」，節目於今天下午播出。

總統府說，賴總統肯定國軍是保家衛國最重要的力量，並表示，今年是第二次世界大戰結束80週年，台灣一路走來，歷經戰後艱辛的復興道路，才有今日的民主、和平、繁榮。

賴總統說，如今的台灣，除了要珍惜得來不易的民主成果，更要成為世界和平的舵手，為全球的民主、和平、繁榮貢獻力量。

總統表示，當前國內外情勢變化非常快速，中國也從未放棄以武力併吞台灣，更以各種方式進行統戰滲透，從政治、經濟、文化、軍事面向進行認知作戰，企圖分化台灣團結、破壞社會穩定，對台灣民主自由的生活方式，造成很大的威脅。

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賴總統說，這幾年來，中共的統戰手法越來越多元，滲透層面也越來越廣。根據國安局報告，去年因共諜案起訴人數高達64人，是2021年的4倍。國軍是保家衛國最重要的力量，面對來自中共的各種威脅樣態，都能夠提高警覺；尤其在網路資訊、個人交友以及涉外交流時，多一分謹慎、多一分判斷，避免無意間被利用，或是陷入風險。

總統表示，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對；也會透過教育和宣導，加強全民媒體素養，培養社會心理韌性，來因應日益複雜的認知作戰手段。唯有同心協力，才能共同捍衛國家主權、守護民主自由，讓家人朋友、讓每一個人民，都能夠在這塊土地上安居樂業、自由自在地生活。（編輯：謝佳珍）1140320