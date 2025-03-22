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民進黨政策宣講台南場3/23登場 號召民眾參加

2025/3/22 17:49（3/22 17:56 更新）
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民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場23日下午將在永康區舉行，民進黨台南市黨部主委郭國文（前左4）等人22日在永康區傳統市場宣傳。（台南市議員黃肇輝提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月22日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場23日下午將在永康區舉行，民進黨台南市黨部主委郭國文（前左4）等人22日在永康區傳統市場宣傳。（台南市議員黃肇輝提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月22日
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場，將於明天下午在永康區大灣武龍宮舉行。民進黨台南市黨部主委郭國文與市議員黃肇輝、朱正軒等人今天到傳統市場宣傳，盼更多人參加。

郭國文與黃肇輝共同前往活動會場旁的永康崑山市場，朱正軒則前往永康市場，賣力向民眾說明明天活動內容，號召大家參加。

郭國文表示，此次政策宣講會主要是說明行政院在推動國政過程中，在立法院遭遇到的不合理現象，包括在野黨違憲、亂政、亂刪預算，以及對國家造成的影響，盼讓民眾更了解。

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朱正軒表示，此次宣講會將由行政院長卓榮泰領軍，包含民進黨秘書長林右昌、立委王義川、林俊憲、林宜瑾等人出席，向民眾報告政策方向、基礎建設、民生發展等重要議題。

朱正軒說，藍白立委1年多以來通過各種毀憲亂政法律，尤其財劃法和114年總預算攸關地方建設與民生，人民有知的權利，而這次行政院宣講就是非常好的機會，今天在市場進行活動宣傳時，收到許多熱情民眾回應，也盼明天有更多人一起前往關心台灣未來，為國家發展發聲。（編輯：李淑華）1140322

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民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場23日下午將在永康區大灣武龍宮舉行，黨籍台南市議員朱正軒（左）22日到永康區傳統市場為活動宣傳，也向市民、攤商朋友致意。（朱正軒提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月22日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場23日下午將在永康區大灣武龍宮舉行，黨籍台南市議員朱正軒（左）22日到永康區傳統市場為活動宣傳，也向市民、攤商朋友致意。（朱正軒提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月22日
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