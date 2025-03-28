蕭旭岑批賴政府限縮兩岸交流 陸委會：論調重複多次

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（中央社記者王承中、李雅雯台北28日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天率30名學員訪問中國大陸，他表示，賴政府用行政手段限縮兩岸交流，但只有透過交流才能拉近兩岸民心距離。陸委會副主委梁文傑指出，蕭旭岑的論調已經重覆多次，無須回應。

總統賴清德為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，日前提出17項因應策略。馬英九辦公室今天發布新聞稿表示，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天率30名「大九學堂」學員訪問中國大陸山東省，除與山東的大學生交流外，也會參加孔子文化春會祭孔活動，並參訪歷史及文化景點。

蕭旭岑指出，兩岸情勢越是嚴峻，交流越是重要，只有透過交流拉近兩岸民心距離，降低民間對立情緒，才能避免衝突甚至戰爭的可能性。

蕭旭岑說，賴總統祭出「賴17條」後，用行政手段限縮兩岸交流，也限制人民的各項自由與權利，尤其用意識形態扭曲中華民國憲法，將大陸視為「境外敵對勢力」，將兩岸推向準戰爭邊緣。

蕭旭岑表示，即使賴政府打壓推動兩岸和平的民眾，恐嚇宗教與文化交流活動，但馬英九基金會不會因此卻步。兩岸情勢越危險，越是需要有人挺身而出，透過不斷的交流，化解不必要的誤解。

蕭旭岑指出，今年是對日抗戰勝利80週年，「大九學堂」這趟山東行，將親赴對日抗戰首勝的「台兒莊大捷」現地及紀念館，除緬懷先烈的英勇事蹟，也讓學員知道戰爭的殘酷及和平的可貴，希望中華民族未來永遠不要再有戰火。

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針對蕭旭岑質疑賴政府限縮兩岸交流，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨政府對於正當、平等互惠的交流，一向都是正面鼓勵，也因此正向、健康的交流，希望多多益善。

吳思瑤說，然而負面、矮化台灣，以及被統戰、製造社會對立的交流，就應當三思而後行，至於馬英九基金會還是蕭旭岑等人所進行的交流，是正向還是負面，相信社會自有公評。（編輯：林克倫）1140328