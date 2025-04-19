因應對等關稅 卓榮泰：支持方案將放寬條件擴大家數

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（中央社記者賴于榛台北19日電）因應美國關稅新政，行政院長卓榮泰今天說，政府21日將公布產業支持方案申請辦法，且會放寬申請條件、放大家數，讓更多業者得到政府應有的支持，也盼中央與地方、立法及行政、政府和民間都能共同合作，讓業者在最短時間做最大調適。

因應美國總統川普關稅政策，政府除與美方交涉，並宣布將推出20項措施，共計新台幣880億元的支持出口供應鏈產業方案協助受衝擊業者，同時總統賴清德與卓榮泰也展開產業之旅，傾聽業界需求。

產業傾聽之旅今天來到土城，卓榮泰在行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、勞動部長洪申翰等人陪同下出席；另外，新北市副市長陳純敬、民進黨立委李坤城、蘇巧慧、吳琪銘、國民黨立委張智倫也到場參與。

卓榮泰致詞時指出，產業支持方案由龔明鑫主責，申請條件、時程等細節預計21日對外公布，但關鍵重點就是會放寬申請條件、放大家數，讓更多人得到應有的支持。政院人士補充，方案細節將由各部會個別說明，特別條例則預計24日送行政院會通過。

卓榮泰指出，行政團隊近日密集與賴總統報告，希望在最短時間，協助企業做最大調適，方案除因應短期狀況，也會提出中長期經濟發展目標，協助高科技業海外布局、中小微企業雙軸轉型，並希望透過社會共同討論，讓水電、人才提供各方面，政府民間能更有共同目標。

立法院會昨天三讀通過產創條例修正案，重點包含增列AI人工智慧和節能減碳項目，以及提高適用金額上限至20億元等。卓榮泰說，感謝立法院通過產創條例修法，讓業者未來研發、新創可以得到適度抵減，對產業升級有協助。

陳純敬稍早致詞時提及中央地方應如疫情期間一般，共同合作；卓榮泰也回應指出，感謝新北市長侯友宜對美國關稅新政提出各項建議，期盼中央與地方、立法及行政、政府和民間都能持續共同合作。

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卓榮泰表示，在總統賴清德交代下，政府會持續傾聽業者意見，今天在土城也會蒐集紡織、印刷、電子、汽車零件、消費電子等業者看法，盼協助業者共度緊要關頭。

中華民國工業區聯合總會名譽理事長秦嘉鴻會前受訪表示，土城工業區業者有300多家，不同產業受衝擊面向不同，會向政府爭取補貼、政策支持、雨天不收傘；至於關稅多少是可接受範圍，他說，32%真的是意想不到的數字，對業者而言，關稅當然是越少越好，或是各國齊頭並進也能接受。（編輯：蘇龍麒）1140419