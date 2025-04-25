中共17機艦船於台海周邊活動 國軍嚴密監控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北25日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共17機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

另外，國防部也預告中共公告運載火箭發射活動，中共將於27日在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射任務，火箭飛行方向將朝向西太平洋，且經過台灣防空識別區（ADIZ）。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天中午12時30分至昨天下午2時35分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機，2架次主戰機均逾越中線進入西南空域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國軍於昨天上午11時10分至昨天下午4時25分，在台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機；另於昨天上午9時40分至下午2時45分於台灣北部空域偵獲中共5架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：潘羿菁）1140425