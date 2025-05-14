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藍營衝刺罷雙吳 動員宣傳車掃街收連署書

2025/5/14 11:48（5/14 12:01 更新）
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國民黨主席朱立倫（前排左3）14日在台北市議會門口出席「罷雙吳 來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動，將連署書拿給台北市議長戴錫欽（前排左2）。中央社記者張新偉攝 114年5月14日
國民黨主席朱立倫（前排左3）14日在台北市議會門口出席「罷雙吳 來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動，將連署書拿給台北市議長戴錫欽（前排左2）。中央社記者張新偉攝 114年5月14日
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨台北市議會黨團為衝刺罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤，今天動員18台宣傳車，從北市議會出發，宣傳連署活動。黨主席朱立倫說，國民黨也不願意罷免民進黨，是因為民進黨先發動無差別攻擊，國民黨是不得已應戰。

罷免吳沛憶、吳思瑤的第二階段連署進入倒數時刻，國民黨台北市議會黨團今天集結所有黨籍議員，動員宣傳車，在北市議會外召開記者會。黨團書記長李明賢說，大家將透過宣傳車到北市各選區宣傳，希望在罷免吳沛憶、吳思瑤的連署上，進行最後衝刺。

身兼國民黨台北市黨部代理主委的北市議長戴錫欽表示，除了要號召民眾投下不同意罷免票之外，在最後的關鍵時刻，所有國民黨籍台北市議員將挺身而出，聲援罷免吳沛憶與吳思瑤。

戴錫欽說，6月7日是送出第二階段連署書的截止日，將以5月底為目標，所有黨籍議員不分選區全面動員，將服務處轉化為連署站，宣傳車也轉化成行動連署站，跨區號召所有設籍在北市第1、第5選區的支持者，簽下連署書，務必讓罷免吳思瑤與吳沛憶的連署，通過第二階段。

受邀出席的朱立倫表示，這是一場民主保衛戰，這不是國民黨的存亡，是台灣民主的存亡。世界沒有任何一個民主國家，會用這樣的方式對付在野黨，只有獨裁者敢這樣做，這是要消滅台灣的民主，更可惡的是執政黨掌握司法大刀，砍向在野黨，產生寒蟬效應。

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朱立倫也說，檢調對準罷免綠委的人，現在只聽到一件事，就是總統賴清德要求全面罷藍，不能罷綠，辦藍不辦綠，這是什麼樣的民主與司法，這是台灣民主最大的悲哀。為了捍衛台灣的民主，大家必須要站出來。

朱立倫強調，國民黨也不願意去罷免民進黨，但今天是因為民進黨先發動無差別攻擊，國民黨是不得已應戰。現在要共同努力團結，這時若還在為了小我，會傷害台灣的民主，如果還有個人主義，就是對不起台北市民，最後關鍵時刻大家要一起努力，為台灣的民主拚到底。（編輯：萬淑彰、蘇龍麒）1140514

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「罷雙吳 來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動14日舉行，宣傳車隊在記者會後從台北市議會門口出發。中央社記者張新偉攝 114年5月14日
「罷雙吳 來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動14日舉行，宣傳車隊在記者會後從台北市議會門口出發。中央社記者張新偉攝 114年5月14日
「罷雙吳 來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動14日舉行，國民黨台北市議員游淑慧（車上左）與王欣儀（車上右）站上宣傳車出發。中央社記者張新偉攝 114年5月14日
「罷雙吳 來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動14日舉行，國民黨台北市議員游淑慧（車上左）與王欣儀（車上右）站上宣傳車出發。中央社記者張新偉攝 114年5月14日
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