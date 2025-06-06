美賓州議會友台決議 台美為價值同盟夥伴
2025/6/6 08:59（6/6 09:38 更新）
（中央社記者廖漢原紐約5日專電）美國賓州眾議院3日通過友台決議，肯定台美為民主價值同盟，支持深化台灣與賓州堅實夥伴關係。
賓州眾議院3日通過HR166號決議案，支持賓州與台灣深化合作。決議文強調，台美為共享民主自由價值、互為重要的戰略及經濟夥伴。美國依循台灣關係法及六項保證，穩健強化台美雙邊關係發展，共同維護台海和平穩定，確保自由、開放、安全的印太區域。
台美經貿關係互惠互利持續成長，2024年台灣為美國第7大貿易夥伴、美國為台灣第2大夥伴，同年台美21世紀貿易倡議首批協定生效後，貿易合作再度升級。議文籲請美國國會持續支持台灣有意義參與國際組織。
台灣與賓州交往頻密，2022年賓州復設在台貿易投資辦事處以來，積極深化台賓商業合作，雙方在生物科技、人工智慧、機器人及智慧製造等領域奠定合作基礎，台灣企業也在賓州創造工作機會，為當地經濟注入活力。
在2020台美教育合作倡議框架下，台灣與賓州大專院校發展多項合作計畫，台灣師範大學繼與賓州州立大學合作後，2024年再與匹茲堡大學簽署華語教學合作。
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駐紐約辦事處長李志強與州眾議長麥克林登（Joanna McClinton），及州眾議院台灣連線跨黨派共同主席歐瑪拉（Jennifer O'Mara）、舒斯特曼（Melissa Shusterman）、羅威（David Rowe）及佛利克（Jamie Flick）於決議文投票前會晤，共同促進台賓雙邊關係。
李志強感謝賓州眾議院堅定支持，欣見近2年通過4項友台決議，台灣連線陣容不斷壯大，期待台灣與賓州持續在經濟、教育及科技等多元領域深化合作，建立堅實夥伴關係。（編輯：陳承功）1140606
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