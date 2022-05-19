台灣Android開發者占總人口比例 全球第3高

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（中央社記者吳家豪台北19日電）Google今天公布內部數據指出，台灣Android開發者總人數位居全球前20名，占總人口比例為全球第3，僅次於香港、韓國，顯示台灣開發者對Android生態系的重要性。

Google台灣今天舉辦「解密I/O開發者大會」線上媒體活動，介紹新手機Pixel 6a和「快速配對」功能背後來自台灣硬體、軟體團隊的貢獻，以及這些科技如何協助台灣的Android開發者生態系。

根據Google內部數據統計，Android開發人員人數排名前5大市場依序為中國大陸、印度、美國、巴西、韓國。若看Android開發人員人數占當地總人口比例，前5名依序為香港、韓國、台灣、西班牙、德國。

Google開發者關係計畫經理上官林傑說，今年Google在I/O推出許多新科技，包括新的開發工具Flutter 3，正式支援Linux及macOS桌面環境，開發人員能夠以同一套程式碼為基礎，為跨6個以上的平台打造應用程式。台灣也已經有許多企業採用Flutter來開發產品，包括數位音樂串流、電子商務應用程式。

上官林傑表示，Google開發者專家（GDE）計畫在台灣培養14位開發者專家，透過開發者群組和大專院校的開發者學生社團，平均每年和超過1萬名開發人員交流，提升台灣開發者的能力。

Google先前推出的藍牙「快速配對」功能，核心團隊就在台灣，過去4年來將原本用於連結耳機和手機的藍牙配對技術，拓展到耳機配多機，並增加管理裝置的功能。

Google軟體功能專案經理張元貞指出，台灣鄰近裝置產業鏈、擁有優秀軟體人才，加上Google多元團隊，讓快速配對功能不斷提升，有效解決Android裝置間的串聯難題。

快速配對功能從2017年推出，到現在已經認證250款以上耳機；透過快速配對完成的配對次數，從2018年初至今年4月已經高達上億次。

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Google台灣團隊參與設計、開發許多硬體產品，包括新推出的Pixel 6a手機。Google手機硬體專案經理劉兆洋表示，台灣團隊負責的項目涵蓋產品開發與營運、硬體設計及可靠性測試、軟體功能及測試等。Pixel 6a主打的重點功能，從相機、聲音、連線、安全性、電池、效能表現到軟體功能或搭配的應用程式，都有台灣團隊的貢獻。

Google台灣團隊也盡力減少手機的碳足跡，Pixel 6a有將近20%是可回收材料的材質，包括可回收的鋁、玻璃、塑膠；其中外殼材料在設計時就採用100%可回收的再生鋁，也提高回收塑膠的品質，包括顏色準確度和耐用性。（編輯：郭無患）1110519