豬頭招牌緊臨清真寺 惹怒桃園穆斯林店家允撤

桃園市平鎮區忠貞市場的龍岡清真寺旁新開一間小吃攤，店家掛上大幅豬腳照片和Q版豬頭招牌，引發穆斯林不滿，店家得知後允諾月底撤除。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月8日

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園平鎮忠貞市場的龍岡清真寺是當地穆斯林信仰中心，上個月清真寺旁新開小吃攤掛上大幅豬腳照片和Q版豬頭招牌，引發穆斯林信徒不滿，店家允諾月底撤除。

桃園市議員舒翠玲晚間受訪表示，這家小吃攤在店面2樓的大幅豬腳照片和在屋子交界處的清真寺招牌下掛的「Q版豬頭」招牌，就算圖案再可愛，都讓視豬隻為不潔之物、禁吃豬肉的穆斯林們覺得不受尊重。

舒翠玲表示，從小吃店招牌設立後，很多來誦經、禮拜的穆斯林都向她反應，感覺「受到冒犯」，認為伊斯蘭教徒視豬為禁忌是基本常識，還有許多前來祈禱的移工，「Q版豬頭」招牌就掛在清真寺招牌正下方，難免讓人有「台灣人不尊重其它宗教」的聯想。

店家在被告知相關訊息後，表示相當意外，小吃店在招牌設立前並沒有想太多，對於造成不同信仰民眾的誤會也深感抱歉，為表示對穆斯林的尊重，將在月底前撤除招牌。

龍岡清真寺建於民國53年，當時因為滇、緬游擊部隊撤回台灣的教親及眷屬，無法每天舟車勞頓地前往台北清真寺誦經禮拜，透過中國回教協會向各地教親募捐後，在中壢購地建造可容納150人的禮拜殿，在78年間再增建為現今規模的清真寺。（編輯：翁翠萍）1080108