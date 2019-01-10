中市抽查夾娃娃機 12個違規化妝品下架並裁罰

（中央社記者趙麗妍台中10日電）夾娃娃機商機夯，台中市食安處前往益民、一中商圈等知名商圈抽查307台機台，查獲5家業者在機台內擺設標示不清、來源不明的違規化妝品共12個，依法裁罰。

台中市食安處今天表示，夾娃娃機中商品多元，除有傳統的布偶、玩具等，還有小香水、護手乳、眼影、洗面乳等化妝品，為維護消費者使用合格化妝品權利及安全，市府派員稽查確認化妝品是否符合規定。

食安處指出，在益民、一中商圈中，查獲5家業者在機台內擺放標示不清或來源不明的違規化妝品共12個，其中有4個產品標示不完整、8個未具有中文標示。

對於標示不清或來源不明的違規化妝品，食安處當下請業者立即將商品下架，停止販售、產品標示不符的違規情事依法辦理；也將抽驗產品送至衛生福利部食品藥物管理署檢驗，避免消費者使用到有不法成分的化妝品。

食安處提醒，化妝品外盒包裝或容器應依化妝品衛生管理條例規定，明顯標示「產品名稱」、「製造廠（進口商）名稱、地址」、「用法」、「批號或出廠日」、「全成分」、「保存方法及保存期限」等項目，不得有誇大或涉及療效宣稱，如查獲標示不符規定，可依同條例規定，處負責廠商新台幣10萬元以下罰鍰。（編輯：陳俊碩）1080110