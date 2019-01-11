韓國高中籃球隊訪桃園 切磋球技認識台灣文化

來自韓國的三一商高師生11日造訪桃園光啟高中，雙方學子雖然言語上有些隔閡，但年輕人很快就打成一片，在球場上揮汗競技。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）韓國三一商高籃球隊今天前往桃園光啟高中進行球技交流，安排台韓基層教練籃球技術及理念研討會，光啟高中希望藉此強化學生的球技，也提升國際視野。

光啟高中校長陳成業下午受訪表示，來自韓國的三一商高2度來台，21位師生及隨行人員，今天一下飛機就直奔學校進行交流，雙方除了切磋球技，也在教練的指導下使用重訓設備，雖然言語有些隔閡，但年輕人很快就打成一片，在球場上揮汗競技。

陳成業表示，由於台韓球隊都是以快速攻防為主軸，在球風上有許多相似處，但韓國球隊的剽悍及外線的優秀表現值得台灣球員學習，這次交流也安排台韓基層教練籃球技術及理念的研討會，期望藉由交流及實戰汲取經驗，獲得更多訓練上的戰術技巧及隊伍訓練要點。

陳成業指出，光啟高中也安排韓國姐妹校三一商高的師生們，在未來幾天與台灣其他的高中、大學籃球隊進行切磋，並前往多個縣市進行參訪，希望在球技的交流之餘，也能認識更多台灣文化。

光啟高中多年前曾受韓國京畿道籃委會邀請前往參賽，優秀的表現引起三一商高監督李運煥的關注，得知光啟高中是台灣HBL甲組中實力堅強的球隊，便提議兩校每年互訪交流，光啟高中也在董事長黃東榮大力支持下，奠定兩校每年一次的互訪行程。（編輯：張銘坤）1080111

韓國三一商高二度來台參訪，21名師生及隨行人員11日一下飛機就直奔桃園光啟高中展開交流，雙方學子除了切磋球技，也在教練的指導下使用重訓設備中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月11日