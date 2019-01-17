韓國瑜想推賽馬 法制局：修法前恐觸刑法動保法

高雄市長韓國瑜17日赴市議會做施政報告，宣示市府一定會努力拚經濟，允諾用虔誠的心、謙虛以對盼府會攜手共創未來。中央社記者王淑芬 108年1月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市長韓國瑜發想停產的中油高雄煉油廠可做為賽馬場，但高雄市政府法制局長吳秋麗今天說，涉中央法令部分要向中央政府爭取，在排除相關法令前，會牴觸刑法賭博罪及動保法。

吳秋麗在高雄市議會答詢時說，市府可擬訂草案向中央建議希望排除法令束縛；可參考離島建設條例規定（法律特許經營觀光賭場及從事博弈活動者，不適用刑法賭博罪章規定），也可向中央建議制訂專法。

中華民國刑法規定，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣3000元以下罰金；動物保護法規定，不得以直接、間接賭博為目的，利用動物進行競技行為。

高雄市長當選人韓國瑜欲活用已停產的中油高雄煉油廠址，發展賽馬產業鏈；中油日前指出，高雄煉油廠原工場區正辦理土壤及地下水整治作業，全區預計民國122年後完成。（中油提供）

韓國瑜去年與中華民國工商建設研究會座談時說，停產的台灣中油股份有限公司高雄煉油廠可做為賽馬場，未來會請人到香港取經評估。

民主進步黨籍高雄市議員李雅慧在議會質詢高市府觀光局長潘恒旭是否可行，潘恒旭說，城市要勇於作夢，會試著將成功經驗引進高雄，將出國考察並觀摩；博弈部分不會冒然做，會聽取民意。

韓國瑜表示，面對高雄龐大負債，是想推動賽馬。

民進黨籍高雄市議員林智鴻追問，高市府是否擬定高雄版相關草案，再透過行政院提案或中國國民黨籍立法委員提案方式推動；韓國瑜說，如果啟動，應不限於國民黨籍立委，也會拜託民進黨籍立委。（編輯：李明宗）1080117