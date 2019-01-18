中市抽驗年節食品 一件高麗菜干不合格

（中央社記者趙麗妍台中18日電）年節將至，台中市食安處日前針對31家宴席餐廳業者與32家網購食品製造業者查核，抽驗市面上春節應景食品共200件，結果1件高麗菜干的二氧化硫檢項超標。

台中市食安處今天表示，日前啟動年節食品複合式稽查專案，共抽驗脫水蔬菜22件、蜜餞食品24件、糖果及果凍24件、生鮮禽畜肉32件、水產乾製品30件、米濕製品22件、肉加工品24件與醃漬蔬菜22件等，共計200件。

除檢驗防腐劑、硼砂、動物用藥、甜味劑與色素外，並對易使用漂白劑的脫水蔬菜與醃漬蔬菜加強檢驗二氧化硫，檢項超標的產品。

食安處指出，中區豐昌行販售的「高麗菜干」，檢出二氧化硫1.63g/kg（限量標準：0.5g/kg），主要零售對象以散客為主，食安處已立即要求業者下架回收違規產品，移請源頭所轄機關嘉義縣衛生局進行後續辦理。

食安處說明，漂白劑二氧化硫若食入過量，可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等，氣喘患者可能會產生不同程度過敏反應，甚至引發哮喘與呼吸困難，

提醒民眾購買醃漬與脫水蔬菜選購完整包裝、標示清楚的產品購買，避免購買顏色過於鮮艷及有刺激異味產品；呼籲食品業者應依食安法規範，合法使用食品添加物產製食品販售，以免違規觸法而受處分。（編輯：陳俊碩）1080118