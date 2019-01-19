春節遊花博 賞花藝吉祥物發紅包

新春期間，台中花博推出迎春活動，花博吉祥物將在各園區發送印有吉祥物圖像的可愛紅包及春節限定石虎家族貼紙，讓民眾感受年節溫馨氣息。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）春節9天連假，台中花博吉祥物將在各園區發紅包、貼紙，花舞館推出年節花卉設計大賽展覽，園區內還有春節音樂表演。台中市政府今天指出，過年可到花博感受新春氣息。

台中市政府表示，新春期間，花博各園區推出迎春活動，初一至初六每天下午2時、3時、4時，花博吉祥物準備印有吉祥物圖像的可愛紅包及春節限定石虎家族貼紙，將發送給入園參觀的遊客。

紅包等發放每場次限量100份，每人限領1份，后里森林園區發放地點在森林市集、后里馬場園區在聞香下馬餐廳前、外埔園區在遊客中心旁、豐原葫蘆墩公園在囍香逢館前。

后里馬場園區花舞館競賽廳於2月1日至17日，推出「年節花卉設計大賽」展覽，以年節團圓、除舊迎新為題，透過應景年節花卉營造過年溫馨氛圍。

園區還有多場文化展演活動，2月2日至10日下午2時、4時，在后里馬場園區「花舞香坡」各演出一場大開劇團魔幻歌舞劇「花虎奇緣」，大年初一至初五更加演晚上7時場次。

2月5日至10日，到外埔園區遊客中心完成拍照打卡，可參加「豬事大吉求籤活動」；2月5日至10日在外埔園區樂農館完成指定動作並拍照打卡，可獲贈種子紅包袋1個，每日限量500個，贈完為止。

市府表示，花博各園區在春節期間，除2月4日除夕休園外，其餘時間均有營運，后里森林、馬場園區、豐原葫蘆墩公園，部分營運時間有調整，詳情可上台中世界花卉博覽會網站查詢。（編輯：戴光育）1080119