悠遊卡公司董事長 陳亭如出任

悠遊卡公司19日下午召開董事會，推舉總經理陳亭如出任董事長，陳亭如表示，悠遊卡全台擁有逾千萬客戶，有信心與團隊打造台灣最大支付經濟平台。（悠遊卡公司提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年1月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）悠遊卡公司今天召開董事會，會中推舉總經理陳亭如出任董事長，她表示，有信心與團隊打造全台最大支付平台，並致力讓台北市成為無現金智慧城市。

悠遊卡公司為悠遊卡投資控股公司百分之百持股公司，共有21位董事及4位監事，其中，有13名新任董事，分別來自電信、數位金融及交通界；悠遊卡投資控股公司15日舉行董事會改選，新任董事長為吳嘉沅。

悠遊卡公司今天下午召開董事會，推舉陳亭如出任董事長，陳亭如表示，悠遊卡擁有全台超過千萬客戶，有信心與團隊打造台灣最大支付經濟平台，而悠遊卡每年超過20億筆交通剛性支付需求，是最大競爭優勢

她說，悠遊卡公司近年更打造零售連鎖通路、飲料店、自動販賣機等逾6萬個消費支付點，未來透過商家行銷多元支付型態與開放式金融合作平台，有機會建構新交通動線經濟生態圈，致力打造台北市成為無現金智慧城市。

新任董事包括台灣大企業用戶事業群營運長周鐘麒，前Oracle中國甲骨文軟體系統有限公司華東暨華西區董事總經理李紹唐，前時間軸科技共同創辦人暨技術長李佳憲，前PayEasy創辦人及總經理林坤正等。

此外，台灣科技大學管資管系特聘教授盧希鵬，東吳大學法律系教授余啟民及前交通局長鍾慧諭，皆為新任董事。（編輯：陳俊碩）1080119