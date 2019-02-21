夜宿海線私校 高市教長允補助偏鄉弱勢

高雄市教育局長吳榕峯（立者右2）21日到茄萣區華德工家與學生共進晚餐，鼓勵僑生積極學習，並允諾加強偏遠弱勢學生的照顧及補助。（高雄市教育局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年2月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）關切偏鄉教育資源，高市府教育局長吳榕峯今天到海線上的私校－茄萣區華德工家夜宿，除了關切開辦僑生專班情形，他允諾加強對偏遠弱勢學生的照顧及補助。

吳榕峯除了和華德工家師生共進晚餐，並與鄰近北高雄學校師生、家長座談，允諾解決遍遠弱勢孩童的就學照顧，包括雙語教育、午餐全面補助等。

吳榕峯這次學校夜宿第2站選擇走海線茄萣區，區內學校屬於偏鄉，辦學及學生資源都較受限。

比較特別的是，為配合政府新南向政策，華德工家有開辦僑生專班，目前有近80名來自越南及印尼的僑生，吳榕峯很關切學生對環境的適應及課業情形。

另外，對於學校飛機修護科曾受贈國防部反潛機及空勤總隊的退役直升機，吳榕峯也很感興趣，鼓勵修習的學生從中汲取更多專業。

他和僑生、一般生共進晚餐，也關切學生飄洋過海來的求學心得，鼓勵學生把握學習機會，為未來奠定厚實的基礎。（編輯：吳佳穎）1080221