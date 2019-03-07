花東設愛心輔具銀行 服務更便利

門諾基金會於民國96年接受花蓮縣政府委託辦理「輔具資源中心」至107年，10多年來累積許多服務經驗和專業，今年調整為輔具復能中心，以門諾基金會「愛心輔具銀行」名稱重新出發，7日舉行剪綵開幕儀式。門諾基金會董事長陳永興（中）、花蓮縣長徐榛蔚（右）出席。中央社記者李先鳳攝 108年3月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）行動失能身心障礙者，輔具成為活動的必須依靠，門諾基金會在花蓮協助這群人多年，現以「愛心輔具銀行」花東設10個據點，讓輔具可租借、回收整理，二手輔具讓愛心不間斷。

門諾基金會於民國96年接受花蓮縣政府委託辦理「輔具資源中心」至107年，10多年來累積許多服務經驗和專業，今年調整為輔具復能中心，以門諾基金會「愛心輔具銀行」名稱重新出發，今天舉行剪綵開幕儀式。

門諾基金會董事長陳永興說，輔具服務需持續且深入更偏鄉，積極建立花東長照網，希望花蓮每一鄉鎮都有工作站；有些輔具價格不便宜，因此回收堪用的再循環利用，有輔具需求的長者及身障者都能透過花東成立的10多處服務據點，尋求輔具租借、配送、整備、維修、量身訂製等服務，甚至也提供到府維修，讓行動不便者不會因為輔具損壞而動彈不得。

目前全縣除花蓮市總部，在吉安、壽豐、新城、秀林、瑞穗、玉里、卓溪、富里、東河設據點，台東的成功和長濱也在籌備建置中。

門諾基金會執行長邱燕銀說，花蓮縣身障行動失能者估計有4萬多人，加上人口老化因素，需要輔具的民眾可能更多，輔具服務進入偏鄉幫助更多人。

家住玉里長良的林旭雄今天到場分享經驗，他20多年前因車禍脊髓損傷必須靠輪椅行動，二年多前因門諾基金會協助，有了電動輪椅行動更方便，而且有維修等其他狀況，也不必長途跋涉到花蓮市區處理。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，政府資源有限、民力愛心無窮，今天見證「愛心輔具銀行」開幕啟用，盼愛的力量讓社會更加美好。（編輯：李亨山）1080307