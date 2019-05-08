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石門粽包金戒指 富基漁港母親節活動有驚喜

最新更新：2019/05/08 17:41
新北市政府民政局11日將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，將市價新台幣4200元的金戒指藏在粽子中，讓參加活動的媽媽「品好運」。中央社記者葉臻攝　108年5月8日
新北市政府民政局11日將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，將市價新台幣4200元的金戒指藏在粽子中，讓參加活動的媽媽「品好運」。中央社記者葉臻攝　108年5月8日

（中央社記者葉臻新北8日電）新北市政府民政局為慶祝母親節，11日將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，並將市價新台幣4200元的金戒指藏在粽子中，讓參加活動的媽媽「品好運」。

新北市政府民政局與石門區公所合作，11日母親節前夕將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，結合母親節推廣石門在地特色。

石門區公所區長林俊宏表示，活動現場除了有500顆小肉粽讓參加民眾免費品嚐外，還有一顆特大「百斤石門粽」讓民眾分食，另外還有「粽頭彩咬金戒」、「母女／子快手包肉粽」、以及消費滿百即贈送摸彩券等系列好康活動。

民政局表示，粽頭彩咬金戒趣味遊戲將提供30顆肉粽給現場報名的媽媽們食用，其中一顆肉粽包有含工錢市價4200元的金戒指，活動當天看哪一位幸運的媽媽能吃到。

除此之外，為了搭配5月份國中會考，活動中也特別製作500個有求必粽香包，贈送給現場民眾、考生，預祝考生們考運亨通、人人金榜題名。

今天記者會現場，民政局也邀來94歲資深肉粽達人林蜂阿嬤與現場貴賓一同親手包肉粽，民政局副局長范姜坤火也獻上「粽葉康乃馨」給林蜂阿嬤，活動也特別推出加入鐵觀音茶石門肉粽，象徵著仕途或是考運等都能「鐵定包粽」。（編輯：李錫璋）1080508

新北市政府民政局為慶祝母親節，將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，8日邀來94歲資深肉粽達人林蜂阿嬤（左3）與民政局副局長范姜坤火（右2）、石門區公所區長林俊宏（左2）及現場貴賓一同包肉粽。中央社記者葉臻攝　108年5月8日
新北市政府民政局為慶祝母親節，將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，8日邀來94歲資深肉粽達人林蜂阿嬤（左3）與民政局副局長范姜坤火（右2）、石門區公所區長林俊宏（左2）及現場貴賓一同包肉粽。中央社記者葉臻攝　108年5月8日
新北市政府民政局為慶祝母親節，將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，8日舉行記者會，現場送上「粽葉康乃馨」。左為石門區公所區長林俊宏。中央社記者葉臻攝　108年5月8日
新北市政府民政局為慶祝母親節，將在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣」活動，8日舉行記者會，現場送上「粽葉康乃馨」。左為石門區公所區長林俊宏。中央社記者葉臻攝　108年5月8日
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