台中清水警分局另類母親節 為單親爸打氣

台中市政府警察局清水分局8日舉辦母親節慶祝活動，除邀請女警媽媽參與，也邀請父兼母職的警察老爸同慶，子女們也到場送上卡片，場面溫馨。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年5月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市政府警察局清水分局今天舉辦「另類母親節」慶祝活動，除邀請「媽媽警察」參加外，也邀請「爸爸警察」共度母親節，為兼顧繁重警察與母職工作的「爸爸警察」們加油打氣。

台中市警局清水分局長張啟祥今天受訪表示，媽媽是最辛苦的角色，尤其「媽媽警察」更不容易，警察工作日夜顛倒，生活作息不定，各項勤務時時刻刻都在變化。至於父兼母職的「爸爸警察」更要付出加倍的心力，因此他特別要為單親警察爸爸們鼓勵。

清水分局今天下午舉辦「另類母親節」慶祝活動，除邀請清水分局「媽媽警察」參加活動外，也首度邀請「爸爸警察」共度母親節，子女們也到場送上卡片與鮮花，場面溫馨。

清水分局警務員紀仕強表示，5年前妻子因病過世後，曾長達半年的時間如行屍走肉、食不知味，時常做家事忙到半夜1、2點才能就寢，但後來想到2個兒子才讀國小，不能再讓孩子失去爸爸，於是他鼓勵自己一定要重新站起來。

他說，5年過去後2個兒子也慢慢長大了，除化悲慟為力量，在兒子曾經就讀的梧棲區大德國小成立紀念妻子的清寒獎助學金外，更期許自己再戰10年，為警察工作貢獻所長，他認為只要孩子平安健康長大，就是最好的母親節禮物。

同樣是單親父親的光華派出所56歲男警丁威誠，32歲結婚後因警察工作壓力大，生活作息日夜顛倒，一直到46歲才與妻子生下女兒，但丁妻卻在3年前撒手人寰。

丁威誠說，如今最重要的任務，就是把才11歲的女兒好好扶養長大，因為女兒年紀還小，所以不敢輕言退休，打算服務到59歲才退休，他對自己的身體健康充滿信心，直說再撐個3年沒問題。（編輯：黃世雅）1080508