媽媽一句話 胡蝶與曹煥承母子雙喜臨門

澎湖防衛指揮部戰車營上尉輔導長曹煥承（左2）被母親胡蝶（中）點醒，從家扶受助人變成認養人，今年獲選自立楷模，媽媽也獲頒「國軍模範母親」。（澎湖防衛部提供）中央社 108年5月12日

（中央社澎湖縣12日電）「媽媽一句有能力要回饋澎湖家扶」，點醒澎湖防衛指揮部戰車營上尉輔導長曹煥承，從家扶受助人變成認養人回饋家扶，今年獲選自立楷模，媽媽胡蝶也獲頒「國軍模範母親」，雙喜臨門。

澎湖防衛部表示，當選今年國軍模範母親的胡蝶，年輕時家庭遭變，獨自扶養一對子女，後因車禍腦傷無法工作，帶著兩兄妹回澎湖投靠娘家，90年代接受澎湖家扶中心扶助，鼓勵兒子曹煥承報考國防大學政戰學院，後以第一名畢業，目前任職澎防部上尉軍官。

28歲的曹煥承外型陽光，談起童年往事仍非常靦腆地說，記得3歲那年，父親遠赴中國大陸工作一去不回，母親獨立撫養他與妹妹兩人，後來因車禍腦部受傷，無法工作，又併發嚴重憂鬱症。

曹煥承記得小一暑假時，媽媽帶著兩兄妹回澎湖投靠外公外婆，當時一家5口靠外公每月新台幣7000元的老農津貼和澎湖家扶中心微薄補助，「乾苦」地生活。

曹煥承未被困境擊倒，逆境向學，在國小6年級獲選總統教育獎，當時總統陳水扁親自到家中表揚勉勵，而為減輕家庭負擔，高中畢業時更選擇國防大學政戰學院，投身軍旅，成為稱職的職業軍人。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，家扶中心從90年2月開始扶助曹煥承兩兄妹，到99年8月曹煥承高中畢業考上國防大學政戰學院才停止。

大約兩年前，媽媽一通電話點醒曹煥承，未來有能力要以行動回饋家扶感謝10年扶助，自那時起到晉升連級上尉輔導長至今，都不間斷地從每個月薪俸捐助新台幣1000元給家扶，從受扶助兒變成認養人，而獲澎湖家扶中心推薦並當選今年家扶自立楷模。

蕭舜鴻說，澎湖家扶中心40多年來扶助澎湖2000多位自立學童，學成後在學界、商界、教育、公務部門與軍警等各領域都有相當傑出的成就與表現，也都轉成認養人，默默投入扶幼行善行列，曹煥承是境遇較特別的個案，6月22日將在高雄空軍基地接受表揚。（編輯：翁翠萍）1080512

現年28歲的曹煥承（中）自幼家境清寒，但並未被困境擊倒，逆境向學，如今從家扶受扶助兒變成認養人，更獲澎湖家扶中心推薦並當選今年家扶自立楷模。（曹煥承提供）中央社 108年5月12日