祝賀父親節快樂 黃偉哲臉書曬狗女兒照

台南市長黃偉哲8日在臉書發文祝賀民眾父親節快樂，並貼出多張他所認養的狗女兒照片，鼓勵大家以認養代替購買，獲得網友熱烈迴響。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年8月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市長黃偉哲今天在臉書發文祝民眾父親節快樂，並貼出一組以「我又當爸爸了」為標題的照片，結果是他與所認養的兩隻小狗。他還鼓勵民眾以認養代替購買，吸引不少網友按讚。

黃偉哲今天上午先在臉書貼出與狗女兒黑妞的合照，還註明「我又當爸爸了」，並祝大家父親節快樂。

黃偉哲又發文表示，今天早上很多人在問他當爸爸一事，忍不住要再曬女兒「黑妞」與「妮妮」。

黃偉哲指出，4個月大的妮妮和2個多月大的黑妞現在還在接受生活訓練，有時候會帶到市長室加入直播活動。

他表示，狗狗是一輩子的家人，希望大家支持以認養代替購買；有養狗的民眾帶狗出去玩時，「要記得撿回便便」。（編輯：謝雅竹）1080808