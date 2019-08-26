捷伴豐年季9月開跑 參賽可望抱回50萬元獎金

桃園大眾捷運公司26日表示，一連兩週的「捷伴豐年祭」9月將在機場捷運A17領航站登場，主辦單位精心設計4場次主題比賽，歡迎民眾共襄盛舉參賽拿獎金。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）由桃園市政府原民局主辦原民系列活動，9月份將在機場捷運A17領航站登場，民眾只要參加主題比賽就有機會抱回新台幣50萬元獎金，協辦的桃捷公司也推出一日票鼓勵民眾共襄盛舉。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，一連兩週的「捷伴豐年祭」，9月將在機場捷運A17領航站登場，這場原民系列主題活動，7日規劃為「原創手作日」、8日為「原風音樂日」、14日是「原味燒肉日」、15日則是「原木雕刻日」。主辦單位也精心設計4場次主題比賽，最高可抱回50萬元獎金。

桃捷公司董事長劉坤億表示，公司也配合活動限時推出「原風一日票」，民眾購買2張以上就可享75折優惠，讓原價320元的一日車票下殺到240元，還可憑隨票附贈的好禮宣傳單截角，到豐年祭會場免費兌換「原風手作環保杯套」。

劉坤億說，市府除了將領航站打造成「原民特色車站」，今年8月至10月也在站內舉辦「原路：原住民族轉型正義特展」。未來領航站周邊將是國際原住民族文化創意產業園區、原住民文化世界基金會及原民電視台三大原民文創聚落，期盼雙方結合能為桃園創造更多文化及觀光價值。（編輯：卞金峰）1080826