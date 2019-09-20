高市議會黨團協商 總質詢答詢50分不延長

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高市議會定期大會25日開幕，議長許崑源今天召集黨團協商，通過除部門業務質詢外，市長施政報告與質詢、市政總質詢都依議事規則及辦法準時開會及散會，總質詢時間50分鐘不予延長。

許崑源指出，這個結果就是要議員依議程準時開會，提升議事效率。

日前視力微恙的許崑源今天主持黨團協商會議仍戴著眼罩，但他表示身體狀況好轉許多，感謝大家關心。

出席黨團協商的還有副議長陸淑美、國民黨議會總召曾俊傑、民進黨議會總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強，另有市議員李順進及陳善慧列席。

在第一次定期大會市長施政報告與質詢、部門質詢等議程屢出現嚴重逾時散會現象，也發生議程因人數不足無法按表定時間開議情形，所以各黨團協商討論開會應依議程準時開會及散會。

過去，不少議員在總質詢時常受限時間，先詢問並於50分鐘總質詢時間結束後再要求官員答覆，今天協商做成詢、答都應在50分鐘內完成。

至於部門業務質詢，各委員會議員每人質詢20分鐘，待全數質詢結束再散會，非委員會議員質詢則授權由召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘，即最晚到6時30分就要結束，也就是議會將不再有開會不限時間，甚至出現開到深夜的情形。

高雄市議會25日定期大會開幕，26、27日的議程是市長施政報告及質詢，兩天排定上午9時30分到中午12時30分、下午3時到6時。（編輯：謝雅竹）1080920