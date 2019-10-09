遭指竹圍漁港未清淤釀禍 鄭文燦：有編預算疏浚

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市竹圍漁港航道出入口9月發生船難釀2死。立委吳志揚與市議員徐其萬召開公聽會批評市府未清淤，市長鄭文燦今天表示，市府每年都有編列預算，港嘴部分可專案檢討。

大園區竹圍漁港航道出入口，9月發生一起船難意外，造成台籍船長及外籍移工2死的悲劇，立法委員吳志揚與市議員徐其萬，昨天召開公聽會批評航道出入口水域（港嘴）未清淤，成為地方的「危險水域」，與會漁民也批評市府放任外來土方入侵。

鄭文燦出席市政會議表示，市府辦理竹圍漁港疏浚工程，總經費約新台幣1900萬元，去年7月開工、今年2月完工，清除約13萬6114立方公尺土方，成效良好，期間對涉及小燕鷗棲地的問題也同步處理，並未影響工期。

至於船難意外，鄭文燦指出，將請農業局會同漁會進行調查，從優給予漁民家屬協助。市府也會與漁會共同研議針對航道出入口水域地區加強清淤工作，定案後專案向漁業署申請補助，讓漁民出入港區更安全。

至於竹圍漁港北岸設計收容土方，鄭文燦說，這是升格前由桃園縣政府於99年1月19日專案簽准，同意竹圍漁港浚渫土方陸上處置場，可收容高速公路拓寬工程約40萬立方公尺土方，這是吳志揚擔任縣長時所核定，可能是身為立委的吳志揚忘記了。不過，升格後的市府並未核准採取該方案收容港區外土方。（編輯：李錫璋）1081009