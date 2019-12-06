教育役退伍 竹縣偏遠小校駐校服務走入歷史

新竹縣尖石鄉新光國小替代役蔡博安（右），有資訊專長，服役間為學校解決電腦資訊問題，讓孩子能順利學習，5日退役。新竹縣政府6日邀請竹縣第7梯教育替代役的鳳岡國中主任沈裕清（左），向蔡博安贈上退役紀念品。中央社記者郭宣彣攝 108年12月6日

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）尖石鄉新光國小替代役蔡博安昨天退役，讓新竹縣偏鄉駐校教育役走入歷史。蔡博安今天說，往後沒有替代役接手進駐偏鄉校園，孩子們將少了大哥哥的陪伴，心中感到不捨。

新竹縣長楊文科指出，自民國107年起兵役政策改變，教育替代役將退場。蔡博安昨天退伍後，代表分發到竹縣校園的替代役正式走入歷史。新竹縣政府今天特邀也曾服教育替代役的竹縣鳳岡國中主任沈裕清到場，向蔡博安致贈退役紀念品，表達感謝。

蔡博安表示，他被分派到交通相對不便且氣候較冷的尖石鄉，地處偏遠，但與這群偏鄉的孩子相處後，感受到孩子天真與純樸。服役期間，他藉由自己資訊專長，為孩子帶入科技方面知識，解決學校資訊設備相關問題。

蔡博安說，他退役後，代表往後孩子們將少了駐校替代役大哥哥的陪伴，心中很是不捨。他感謝學校老師、學生，帶給他不同的生命經驗，成為他深刻的體驗。

新光國小校長朱陳國智表示，蔡博安在學校服役期間，協助學校教育活動進行，幫忙維護校園安全、環境美化，更透過資訊專長為學校解決相關問題，是大家的好幫手。

朱陳國智說，新光國小是極度偏遠小學，交通很不方便，且資源很不足，加上沒有工友，校園維修等雜事都需與老師一同處理，很感謝有替代役協助，減輕老師不少的工作負擔，讓老師能更專注於教學。

他表示，由於學校地處偏遠，師資缺乏，過去會借重替代役的專長，為孩子導入多元課程學習，例如學習油畫、天文等，讓孩子能接觸更廣泛學習。不過，往後沒有替代役進駐校園，孩子少了多元的學習機會，十分可惜。（編輯：戴光育）1081206