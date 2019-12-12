清境高空步道成本回收 林明溱：收入破8千萬元

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣政府投資新台幣7000萬元興建清境高空觀景步道，縣長林明溱今天說，目前已帶來逾8000萬元收入，成本回收且盈餘持續增加，對清境觀光業也很有助益，顯示投資正確。

南投縣議會今天前往仁愛鄉考察清境高空觀景步道，林明溱率觀光、農業、財政、主計、工務等主管陪同，議員先在國民賓館聽取簡報，接著從北端青青草原進入，實地感受全長1600公尺的步道美景，議員也肯定興建步道帶動清境、霧社觀光，並增加在地就業機會。

林明溱表示，縣府投資7000萬元打造清境高空觀景步道，但民國106年5月啟用至今，門票收入已超過8000萬元，不僅興建成本已回收，盈餘還持續增加，對清境地區觀光更有很大助益，民宿業者也因此增加客源，顯示這項建設投資正確，期盼清境觀光業持續成長。

林明溱也說，感謝清境農場提供土地，讓縣府能順利興建南投最長的高空步道，接下來針對旅遊軸線的合歡山國際暗空公園，縣府也將投資設置天文台，提供遊客完善觀星解說服務。

林明溱推薦表示，遊客白天可先到清境農場看綿羊秀、暢遊高空步道，夜間再上合歡山欣賞台灣第一的星空美景；縣府將持續努力，發展清境地區成為最具魅力、世界各地遊客到台灣必訪的國際級景區，如此也能提高台灣國際知名度。（編輯：屈享平）1081212