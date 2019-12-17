宜蘭蘇澳彩頭節21日登場 千份蘿蔔粥免費品嘗

為行銷宜蘭縣蘇澳鎮頂寮地區出產的沙地蘿蔔，鎮公所21日將舉辦「彩頭節」，以總重約300公斤的白蘿蔔堆製而成的巨型彩頭福龜，17日上午亮相，為活動暖身。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年12月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）為行銷宜蘭縣蘇澳鎮頂寮地區生產的沙地蘿蔔，鎮公所將在21日於當地國聖廟舉辦「彩頭節」，除有千份蘿蔔粥品嘗、拔蘿蔔體驗，還有在地小農市集，活動內容多元。

以總重約300公斤堆製而成的巨型彩頭福龜，上午在蘇澳頂寮地區國聖廟前亮相，除象徵新的一年平安好彩頭，也宣告21日下午3時起，頂寮國聖廟將舉辦「彩頭節」。

蘇澳鎮長李明哲受訪時說，蘇澳鎮頂寮、龍德地區生產的蘿蔔脆甘爽口，再經過社區媽媽純手工製作的黃金醃蘿蔔更是知名，幾乎是家家戶戶必備的家常點心，還有蘿蔔糕、草仔粿等蘿蔔製品，也受到民眾搶購。鎮公所為了推廣在地美味，因此舉辦這次「彩頭節」，再結合多元活動，希望吸引更多外地民眾到蘇澳，品嘗真材實料的蘇澳獨家美味。

鎮公所表示，活動當天除推出道地媽媽味的千份蘿蔔粥免費品嘗，讓民眾在寒冬之際，感受最溫暖的美味，現場還推出100組限量名額的趣味拔蘿蔔體驗活動，要捐出尚未開獎的5張統一發票就可參加，限拔兩顆蘿蔔。

此外，活動當天下午3時到晚上8時，還有在地小農市集，展售在地農產及社區媽媽純手工製作的各類蘿蔔製品；晚間邀請歌手蔡佳麟、陳怡婷、蘇宥蓉等到場演唱，還有家電大禮公益摸彩活動，只要捐出2張未開獎的統一發票，就有機會把大獎帶回家。（編輯：方沛清）1081217