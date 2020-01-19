新竹直達桃機一小時　國道客運2月6日通車

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市政府交通處今天發新聞稿表示，國道客運「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，將於2月6日上午通車，車程只需約一小時，提供民眾出國多一項便利的交通選擇。

新竹市政府交通處指出，「新竹轉運站－桃園國際機場」路線今年1月獲交通部同意籌備完成，預定2月6日上午10時發出第一班車，24小時都有班次、每小時一班。

市長林智堅於新聞稿中表示，新竹市民及新竹科學園區的從業人員以往若有出國需求，往往須搭高鐵、台鐵，多次轉乘才能到達機場，不方便轉乘的身障朋友也只能搭計程車前往、成本昂貴。

林智堅說，桃園機場客運路線通車後，具備「24小時不打烊、更省錢、無障礙」等特色，不僅24小時、每小時都有班次，也可避免轉乘成本，其中引進一輛無障礙大客車，身障朋友可搭乘特定班次前往機場。

新竹市政府交通處長倪茂榮於新聞稿中表示，「新竹轉運站－桃園國際機場」路線由日豪客運營運，由新竹轉運站發車，返程則於桃園機場第二航廈第7月台、第一航廈第8月台候車，詳情可致電客運業者02-29724082洽詢。（編輯：方沛清）1090119