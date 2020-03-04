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天池山莊5/1起大整修 暫停床位申請

最新更新：2020/03/04 16:00

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）天池山莊民國102年新建後未辦理大型修繕，部分設施損壞、漏水、管線破裂，因此，南投林區管理處將進行山莊及周邊設施整修工程，5月1日到8月10日暫停受理申請床位及大營位。

位於南投縣和花蓮縣交界的奇萊南峰和南華山是易親近的台灣百岳之一，攀登奇萊南華、能高安東軍路線重要住宿場所是天池山莊，為提供登山者更舒適住宿環境，林務局南投林區管理處將進行山莊及周邊設施整修工程，5月1日到8月10日暫停受理申請床位及大營位。

南投林管處副處長張獻仁今天說，每年10月到隔年3月是攀登能高越嶺道、奇萊南華旺季，位在步道13.1公里處的天池山莊提供88個床位，逢旺季假日一天可有800多人申請88床，可說一位難求，周邊另有3處8人帳大營位、19處6人帳小營位，可容納138人宿營。

張獻仁指出，天池山莊每年約1.5萬人次入住，但102年新建完成後，至今無大型修繕工程，部分設施損壞、漏水、管線破裂，影響整體舒適性，林管處將進行建築物外牆防護、2樓防漏、污水處理設施等整修工程，預計5月開工，趕在今年10月登山旺季前完工。

張獻仁表示，天池山莊5月1日起暫停申請床位及大營位，只剩19個小營位提供宿營，山友採營地宿營必須背帳篷上山，對體力、負重力是很大考驗，登山者應評估自身能力與經驗，提前規劃行程，完工後，將提升住宿品質，提供山友更優質服務。（編輯：黃世雅）1090304

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