中興文創園區有茶屋 老懂軒重新亮相

日本建築師藤森照信所設計茶屋「老懂軒」，採用竹片、木片、土等自然原料製作，易受氣候因素折損，宜蘭縣文化局委託專業單位移置，21日在中興文創園區有料倉庫重新亮相，未來將不定期推出茶席體驗。（宜蘭縣文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月21日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣21日電）日本建築師藤森照信設計的茶屋「老懂軒」，2013年於羅東文化工場戶外棚架落成後，因採竹片等自然原料易受氣候因素折損，文化局委託專業單位移置，今天在中興文創園區有料倉庫重新亮相。

宜蘭縣長林姿妙表示，藤森照信有著「建築頑童」稱號，作品充滿自然特色與童趣，扭轉大眾對建築正正方方的印象，而茶壺外型的「老懂軒」於中興文化創意園區再次啟用，除了位處室內空間不再受限氣候影響，現場更能展示藤森照信的創作手稿及模型，並將不定期推出茶席體驗，期待能讓公共藝術更加親近民眾。

縣府文化局指出，「老懂軒」主體分成地座與茶室空間2個構造。基座以薄木片形塑拱形膠合梁及竹片構築外壁，如同飛機機身構造的蒙皮結構，透過輕量化材料與特殊的構築方式，達到安全負載強度，而茶室空間則包含檜木座椅、大桌及爐體。

值得一提的是，這次移置重組也邀請民眾參與檜木片外牆的編織施作，將一片片的檜木薄板，透過手工堆疊、層層交織在鋼索上，深入體驗藤森照信創作老懂軒的意念與想像。

縣府文化局指出，為保持老懂軒的原創完整性，移置時與藤森照信反覆確認施作工法，堅守對設計者的尊重及藝術作品的重視，展區未來也將不定期舉辦茶屋活動，歡迎民眾前來體驗。（編輯：張銘坤）1090321