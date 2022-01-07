推動雙語教育 花蓮成立英語教學資源中心

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因應2030雙語國家政策，花蓮縣政府108學年度起推動雙語教育，已有28所國小、6所國中參與實施，縣府7日為英語教學資源中心及國際教育資源中心揭牌，由宜昌國中校長陳玉明（右3）擔任中心主任，縣長徐榛蔚（右4）及民意代表前往祝賀。中央社記者張祈攝 111年1月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）因應2030雙語國家政策，花蓮縣政府108學年度起推動雙語教育，已有28所國小、6所國中參與實施，縣府今天為英語教學資源中心揭幕，提供雙語老師備課、討論教學方向的基地。

英語教學資源中心及國際教育資源中心都設立於宜昌國中，今天下午舉行揭牌儀式，由校長陳玉明擔任中心主任，協助英語教學推動，逐年提升課堂使用雙語比率，讓說英文成為日常。

陳玉明致詞表示，雙語教學並非全面由英語老師授課，而是由各領域老師嘗試在課堂中運用簡單英語教學；體育、音樂及美術等活動藝文課，則可採部分融入英語的方式進行雙語教學。

花蓮縣政府教育處課程教學科長黃秀琴會後接受媒體聯訪指出，英語教學資源中心設立目標在於執行國中英語課全英語授課、領域課程雙語教學（沉浸式英語教學）及國小一、二年級口說英語課程。

黃秀琴說，其中國小一、二年級口說英語課程，由縣府每年固定編列新台幣400萬元經費，每年補助40所學校，每校補助10萬元，目前已有37所學校正在執行中。

黃秀琴提到，英語教學資源中心的設立，將連結縣內雙語課程推動學校，組成雙語教師共備社群，從教學策略、教材到修正，都可由雙語教師共同討論。（編輯：黃世雅）1110107