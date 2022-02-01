公館農會創意妝點小鎮 營造旅遊苗栗中繼站

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣公館鄉農會春節維持營業，今年利用稻草編織與竹編藝術搭建祈福意象裝置，搭配夜間燈飾妝點鄉間景緻，也在苗栗特色館打造隘寮下奉茶亭，成為旅遊苗栗最佳中繼站。

農會前廣場有以稻草編織注連繩結合竹編搭建而成的「豐年滿作」藝術裝置，夜幕低垂時，大紅燈籠及七彩燈飾照映，吸引不少民眾聚集拍照，儼然公館新亮點，增添年節溫馨氣氛。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，注連繩是一種「稻草結繩」，日本人掛在神社鳥居上，新年掛在門前、玄關或裝飾於室內，是趨吉避凶象徵。

她說，去年氣候乾旱，農作欠收，農會運用稻草編織注連繩結合竹編藝術，其中稻草編織是利用在地稻草織廠「喜妹那娃」生產外銷日本注連繩，有吉祥象徵，而竹子代表步步高升，透過祈福意象裝置，期望新的一年風調雨順、國泰民安，農產豐收，農民賺大錢。

公館農會門市春節期間維持營業，販售紅棗、芋頭及福菜等在地特色農產，新成立生鮮區還有產地新鮮直送在地黑山羊肉、澎湖海鮮、豬、雞及魚肉等，以農會把關高品質，提供民眾安心採買選擇。

此外，公館農會今年進駐「苗栗特色館」園區，打造「隘寮下奉茶亭」，春節期間2日到6日營業，販售客家味現炊蘿蔔糕、芋頭糕、潛艇堡及客家黑豆湯等，也有手沖咖啡、現泡果茶等飲品；奉茶亭側邊大面彩繪牆，更是旅客拍照打卡熱點。

古雪雲說，「隘寮下」是公館老地名，早年鄉間民宅為體恤長途跋涉出外人，會在路口、樹下放茶水，寫「奉茶」2字，讓人們自行取用，可暫時休息、解渴，形成奉茶文化。

古雪雲說，取名「隘寮下奉茶亭」是希望遊客能品嚐到以在地食材製作糕點、湯品，讓公館扮演旅遊苗栗中繼站，成為傳統農村聚落對外行銷重要窗口與節點。（編輯：李明宗）1110201