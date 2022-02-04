「超人媽媽」懷孕肚肩扛家計 新住民花朵綻放

來自越南「超人媽媽」黎夢琴（前右）懷第二胎時，丈夫（後右）突中風病倒，但她一肩扛起家計帶著孕肚工作，「只要過好每一天，不要顧慮明天會怎樣」，更教導小孩要不忘取之社會回饋社會。圖為黎夢琴全家合影。（黎夢琴提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月4日

（中央社記者洪學廣高雄4日電）來自越南「超人媽媽」黎夢琴懷第二胎時，丈夫突中風病倒，但她一肩扛起家計帶著孕肚工作，「只要過好每一天，不要顧慮明天會怎樣」，更教導小孩要不忘取之社會回饋社會。

現居林園區，來自越南的黎夢琴21歲時來台打工，並在幾年後與丈夫相識結婚，但丈夫在女兒出生沒幾個月後卻因中風病倒，當時她肚中還懷著兒子，甚至曾怨嘆「為什麼我的命這麼苦」想把小孩拿掉。不過轉念一想「這是我的命，要躲也躲不了」，還是咬牙一邊外出工作一邊照顧女兒跟病夫。

「過一天是一天，人生不要想那麼多。」她表示，早5晚10（清晨5時上班，晚間10時下班回家）日子過了十幾年，剛生兩寶時還擔心沒錢買奶粉喝，丈夫又還在坐輪椅不便照顧孩子，再苦如今也都走過來了。而且小孩以後越來越大，她相信一切都會好轉。

嫁來台灣十幾年，為了工作養家從沒離開高屏到外縣市去玩，黎夢琴將最青春年華都奉獻給家庭。她接受中央社記者專訪表示，懷第二胎時白天挺著7、8個月大肚子到魚苗養殖場工作爬上爬下，晚上到滷味店工作，幸虧弟弟還是平安出生長大。雖然現在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致打工不穩，還好找到了一份工廠工作，一切辛苦當每天回家看到小孩，就都值得了。

黎夢琴說，她常鼓勵家中兩寶要認真讀書，未來取之社會用之社會「不要像我這麼辛苦」。也會照小孩的興趣發展，喜歡什麼就讀什麼。像姊姊跟汕尾地區國小的帆船隊出去比賽得獎，弟弟則是常獲得獎學金。

一次打好幾份工的黎夢琴被稱為「超人媽媽」，不被逆境打倒，勇於面對生命難關的人生態度，今年度更獲選北高雄家扶中心的勤奮自強家庭，但她總教導孩子「好多人比我們還苦，人家幫助我們，我們以後有能力也要去幫助別人」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她也稱讚台灣社福制度表示，雖然不敢跟越南家人提及家庭狀況，但在台灣努力工作養小孩跟丈夫，日子還過得下去，越南完全沒辦法。也感謝家扶和慈濟基金會的幫忙。她對未來沒太多想法規劃，「只要過好每一天，不要顧慮明天會怎樣」。

黎夢琴坦言，目前姊姊已經12歲、弟弟11歲，丈夫透過復健也已有半身能動，可以自理生活跟幫忙看顧小孩盯功課，日子已經慢慢步上軌道。至於家庭旅遊，她則笑說交給兩寶長大後再說，「媽媽不知道路，等你們長大，再帶媽媽出去玩」。（編輯：孫承武）1110204