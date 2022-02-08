力行產業道路又坍方 居民進出需繞道合歡山

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南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路部分路段邊坡脆弱，逢雨就坍，7日傍晚指標約15.8公里處翠巒路段又坍方，截至8日下午，廠商尚未進場清除，目前居民駕車進出需繞道梨山、合歡山，或是將車輛停在坍方處前，冒險走過落石區再由親友接回。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）仁愛鄉「投89線」力行產業道路指標15.8公里處昨天傍晚又坍方，大小落石阻斷雙向交通，由於山區天氣仍不穩，廠商今天尚未進場清除，崩塌點兩邊居民進出需繞道合歡山、梨山。

全長約53公里的仁愛鄉「投89線」力行產業道路部分路段邊坡脆弱，逢雨就坍，居民可說見怪不怪，春節期間幾度降雨讓力行產業道路「坍了又清，清了又坍」，昨天傍晚指標約15.8公里處翠巒路段又坍方，「石頭雨」從邊坡不斷滾落，讓路過民眾驚呼「阿娘喂」。

力行產業道路翠巒路段邊坡很不穩定，大量岩層裸露，幾乎逢雨就坍，規模不定，近期山區常降雨加上地牛翻身，邊坡昨天傍晚又出現崩塌，落石伴隨巨響讓當地人員高喊「下來了」、「真的好恐怖」，還有居民呼籲用路人勿強行通過落石區，以免發生危險。

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仁愛鄉翠華村長高政光接受中央社記者訪問表示，山區天氣不穩，偶有飄雨，15.8公里處邊坡仍有落石，截至今天下午，廠商考量安全尚未進場清除，須待天氣穩定，目前居民駕車進出需繞道梨山、合歡山，或是將車輛停在坍方處前，冒險走過落石區，再由親友接回。

南投縣長林明溱非常關心力行產業道路及沿線數千人交通安全，指標約30公里處去年大規模坍方，逾百公尺路基完全流失，他隨即指示先完成臨時便道，持續向中央爭取整體復建工程；另外，46.3公里處發祥明隧道新建工程今年1月25日通車，居民進出更安全。（編輯：黃世雅）1110208