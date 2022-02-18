二二八連假遊竹山 鎮公所首航團帶探竹海秘境

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）行銷竹山鎮秘境，鎮公所二二八連假推出大鞍「竹旅行」首航團，帶領遊客暢遊天梯風景區、竹海隧道、八卦茶園、竹山文化園區、品嚐特色山產，讓更多人認識竹山鎮的竹林之美。

大鞍竹海是竹山鎮山區秘境，為推廣地方觀光，竹山鎮公所、竹山鎮青溪協會26日至28日限量推出「竹旅行」，每天1團，3天共3團，每人報名費新台幣999元，帶領暢遊竹山天梯風景區、午餐品嚐特色山產，下午來到大鞍秘境孟宗竹海隧道及欣賞八卦茶園風光。

鎮公所今天在大鞍竹海舉辦宣傳記者會，竹山鎮長陳東睦接受媒體聯訪表示，竹海隧道綿延2.2公里，散步其中可欣賞大片竹林、呼吸清新空氣，加上山區易起霧，更增添詩情畫意；八卦茶園海拔1000到1300公尺，茶樹環繞彷彿八卦狀，從高處俯瞰線條優美。

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陳東睦說，竹山鎮入選2021年經典小鎮，擁有豐富自然美景和小吃美食，有「前山第一城」美名，過去提及竹山鎮，遊客多想到老街，但竹山不只有老街，希望透過二二八連假「竹旅行」首航團，讓大家看到有別於竹山老街的風華，認識竹山的竹林之美。

根據遊程介紹，報名費包含接駁車資、天梯門票、午餐、旅遊平安險、隨車導覽員，下午加贈竹筒飯、筍肉包、醬筍蛋等在地小吃供旅客享用，旅程最後來到台灣最大竹工藝展館「竹山文化園區」，認識竹子相關技藝、產業、生活文化、童玩等。（編輯：黃世雅）1110218