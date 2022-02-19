動物保護入憲大遊行2/20登場 凱道等路段交管
2022/2/19 16:15
（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市警方今天表示，動物保護入憲大遊行20日將在凱達格蘭大道集結，遊行隊伍下午2時出發，包含凱達格蘭大道等路段將進行交通管制措施。
台北市警察局中正一分局發布新聞資料指出，社團法人台灣防止虐待動物協會舉辦「動保入憲」集會遊行活動，申准於20日上午8時至晚上7時在凱達格蘭大道舉行。
警方表示，集會遊行活動預計20日中午集合，中午12時30分開始，下午2時遊行隊伍出發，預定下午5時30分結束。
警方規劃遊行活動交通疏導管制措施，從20日上午8時起，凱道、公園路（不含）至中山南路（不含）管制往西3線車道，禁止車輛通行，將視交通狀況，彈性管制交通管制範圍。
警方指出，遊行隊伍將從凱道集會後出發、（右轉）公園路、（左轉）襄陽路、（右轉）館前路、（右轉）忠孝西路1段、（右轉）公園路、（左轉）青島西路、（直行）青島東路、（右轉）林森南路、（右轉）濟南路1段、（右轉）中山南路，在中山南路與青島東路口迴轉，直行中山南路，右轉凱道集會後解散。
警方表示，將彈性管制遊行隊伍行經路段，並依現場狀況及人數，擴大交通管制範圍，駕駛人行經遊行路段應減速慢行，台北市公共運輸處也會協調管制區內公車改道行駛。
動物保護立法運動聯盟指出，70多個動保、公民、學生等團體合辦「為動物發聲～動物保護入憲大遊行」，20日在凱道集合，預計上千人參與，催生動保入憲。（編輯：李亨山）1110219
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