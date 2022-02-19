更多編輯台推薦新聞：
白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宗教協會群聚北市最新確診足跡 曾至馬偕醫院、統一時代百貨
首頁 / 地方

動物保護入憲大遊行2/20登場 凱道等路段交管

2022/2/19 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市警方今天表示，動物保護入憲大遊行20日將在凱達格蘭大道集結，遊行隊伍下午2時出發，包含凱達格蘭大道等路段將進行交通管制措施。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料指出，社團法人台灣防止虐待動物協會舉辦「動保入憲」集會遊行活動，申准於20日上午8時至晚上7時在凱達格蘭大道舉行。

警方表示，集會遊行活動預計20日中午集合，中午12時30分開始，下午2時遊行隊伍出發，預定下午5時30分結束。

警方規劃遊行活動交通疏導管制措施，從20日上午8時起，凱道、公園路（不含）至中山南路（不含）管制往西3線車道，禁止車輛通行，將視交通狀況，彈性管制交通管制範圍。

警方指出，遊行隊伍將從凱道集會後出發、（右轉）公園路、（左轉）襄陽路、（右轉）館前路、（右轉）忠孝西路1段、（右轉）公園路、（左轉）青島西路、（直行）青島東路、（右轉）林森南路、（右轉）濟南路1段、（右轉）中山南路，在中山南路與青島東路口迴轉，直行中山南路，右轉凱道集會後解散。

警方表示，將彈性管制遊行隊伍行經路段，並依現場狀況及人數，擴大交通管制範圍，駕駛人行經遊行路段應減速慢行，台北市公共運輸處也會協調管制區內公車改道行駛。

動物保護立法運動聯盟指出，70多個動保、公民、學生等團體合辦「為動物發聲～動物保護入憲大遊行」，20日在凱道集合，預計上千人參與，催生動保入憲。（編輯：李亨山）1110219

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族