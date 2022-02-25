高雄3月起學校防疫放寬 船舶進高港需快篩陰性

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高雄市25日無新增確診個案，市長陳其邁（左2）宣布，因近期社區染疫風險不高，校園防疫3月1日起放寬部分規定，包含跨校、跨縣市社團活動及營隊、校外教學、班親會等都開放辦理，但維持用餐要隔板、維持環境通風、課程活動固定座位與成員辦理、有感染風險者不可入校等規定，也維持1人確診全校停課原則。中央社記者曾以寧攝 111年2月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄市今天無新增確診個案，市長陳其邁宣布3月1日起放寬校園防疫，可辦跨校、跨縣市活動；航港局並自3月3日起加嚴高雄港管制，船舶進港需持船員48小時內快篩陰性證明。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，高雄市今天沒有新增確診個案。

陳其邁並宣布，因近期社區染疫風險不高，校園防疫3月1日起放寬部分規定，包含跨校、跨縣市社團活動及營隊、校外教學、班親會都開放辦理。但維持用餐要用隔板、環境通風、課程活動固定座位與成員辦理、有感染風險者不可入校等規定，也維持1人確診就全校停課的原則。

他也說，目前西太平洋地區仍是流行高峰，高雄港又是國際商港，為避免再發生如先前高雄港工作人員因與外籍船員接觸染疫，造成後續職場、家庭與修造船廠群聚，已與中央流行疫情指揮中心和交通部航港局討論，將針對高雄港調整防疫措施。

交通部航港局副局長陳賓權說明，相關加嚴措施自3月3日起在高雄港試辦，包含國際船舶進入高雄港前，要提供船員48小時內的快篩證明，若船員都陰性就可入港作業；但若有人快篩陽性，則需在到港之後進行全員PCR採檢，一旦有人確診，除確診者送醫治療，船也需到錨區停泊，全部船員在船上檢疫14天，無後續確診才可入港作業。

陳賓權表示，因為上述方案對港埠作業期程可能會有影響，也可以選擇全船更替船員的方式作業。此外，為避免塞港，貨櫃船若有緊急需求，可以專案申請管理、專人督導，在高規格防護下辦理裝卸作業。

陳賓權也說，高雄港先前已做過全部工作人員PCR採檢，風險已經得到確保，目前人員也是維持每週2次快篩，監測港區人員健康狀況；此外，登船工作人員須在上船前到檢查站檢查個人防護工作，下船之後也要完成清消，才能回到家裡或其他工作區，避免造成傳染。

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高市府並要求，進入修造船廠人員須維持每週快篩1次，並要求落實實聯制；行政人員則僅要求落實實聯制。

此外，苓雅區公所今天在官網發布公告，配合大樓清消作業，今天上午11時至下午3時停止民眾洽公，媒體詢問是否有確診者足跡到過區公所。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，高雄今天沒有新增本土確診個案，如果有必要，市府會主動跟市民說明相關疫情。（編輯：謝雅竹）1110225

交通部航港局副局長陳賓權（左3）25日在高雄市府防疫記者會中指出，3月3日起將在高雄港試辦加嚴管制措施，包含國際船舶進入高雄港前，要提供船員48小時內快篩證明，若船員都陰性就可入港作業等。中央社記者曾以寧攝 111年2月25日