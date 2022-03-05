貨車誤闖高雄輕軌軌道受困 捷運警察將開罰

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高雄輕軌5日上午有貨車誤入軌道，卡在草皮區動彈不得，影響列車通行，高捷公司立即啟動緊急應變程序，請拖車拖離受困貨車。（高捷公司提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄輕軌C16和C17站間今天上午有貨車誤入軌道，卡在草皮區動彈不得，導致列車無法通過，高雄捷運股份有限公司請拖車拖離，捷運警察也將開罰新台幣1萬元到5萬元。

高捷公司中午發布新聞稿表示，C16文武聖殿站與C17鼓山區公所站間上午8時31分有一輛貨車從北斗街右轉，違規誤入軌道區受困，車輪陷在軌道草皮區無法移動。

高捷公司說，貨車卡在軌道，影響列車通行，啟動緊急應變程序，請拖車拖離受困貨車，全線上午10時恢復正常營運，對造成旅客不便表達歉意。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司表示，輕軌路口都設有充分號誌與提醒標誌，且有黃色立柱阻隔，車輛行經輕軌路口，轉彎時應注意燈號及入口方位，避免誤入軌道區。（編輯：李明宗）1110305