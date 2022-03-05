讓鳥寶寶安心誕生 屏東燈節延5天拆鋼架

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2022屏東燈節已落幕，近日廠商陸續拆除相關陳設，不過工作人員在萬年溪燈區一處裝置鋼架上意外發現有斑鳩築巢，為免驚擾新生命，特別等待5天，直到鳥寶寶誕生後才正式進行拆除工作。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月5日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東燈節已落幕，近日陸續拆除，廠商在萬年溪燈區的「太空梭」裝置鋼架上，意外發現有斑鳩築巢，還有2顆鳥蛋，為避免驚擾新生命，工作人員等待5天，等鳥寶寶誕生才拆除。

屏東縣長潘孟安今天透過新聞稿表示，屏東燈節燈飾近日陸續拆除，廠商工作人員意外在萬年溪燈區6層樓高的「太空梭」鋼架上發現斑鳩鳥巢，裡面還有2顆鳥蛋，工作人員決定暫不動聲色，讓鳥媽媽安心孵蛋。

直到5天後，鳥寶寶順利誕生後才進行拆除作業，同時細心地把原來的鳥巢移到附近的樹上，讓鳥兒們能繼續安居。

另外，鄰近「太空人」燈飾的建國實驗小學，正是屏東發展天文教育重點學校，學校師生特別錄製一段影片，拜託「縣長阿伯」潘孟安讓太空人解除任務後，「飛」到建國國小，也讓燈會資源再利用，潘孟安馬上同意，現在太空人已經移至建國實驗國小門口，陪伴著獵戶座天文台成為新地標。

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潘孟安表示，屏東從辦理2019台灣燈會後，對於活動細節都非常注意，建立一套大型活動準則，包括身障者的參觀動線、場地及廁所隨時保持乾淨，連民眾休息座椅的高度都注意到，也是這些細節讓屏東舉辦的活動令人念念不忘。沒想到廠商、學校也主動注意，延續屏東燈節的溫度。

潘孟安表示，這次屏東燈節擴大為萬年溪、縣民公園、勝利星村3個燈區，從結合地景、主題規劃、燈飾裝置、水舞展演、山海屏行戲劇表演到活動海報設計都大受好評，不少人1刷2刷不過癮，到活動結束仍意猶未盡。（編輯：郭諭儒）1110305