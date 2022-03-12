把竹縣垃圾空地變公園 楊文科帶領民眾植樹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣湖口鄉湖南村一處空地遭不肖業者傾倒廢棄物，今年初步完成整治，未來將繼續闢為特色公園，新竹縣長楊文科（左）等人12日在園區內種下樹苗。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣湖口鄉湖南村一處空地遭不肖業者傾倒廢棄物，今年終於整治完畢，新竹縣長楊文科今天帶領民眾一起在現場種樹，盼未來提供縣民休閒、運動好去處。

新竹縣政府今天舉辦「新竹縣111年度植樹活動-森活的碳循」由行政院農業委員會林務局新竹林區管理處、新竹縣政府及湖口鄉公所共同規劃主辦，在楊文科帶領下，與新竹林管處長夏榮生、湖口鄉長林志華等人，一起在園區內種下樹苗。

楊文科表示，植樹可以減碳，達到減緩溫室效應的效果，維護永續環境，縣府每年有20萬株的樹苗分配到各鄉鎮市公所，希望大家可以一人一樹，為營造永續家園努力。

新竹縣府農業處表示，今年的植樹節活動除了宣導愛林、造林與生態保育的重要性，並發放杜鵑、桂花及茶花等共2000株苗木給民眾種植之外，選辦活動的地點也相當具有意義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農業處指出，活動地點原是一處軍用閒置地，在105年時撥用規劃成特色公園，但撥用後著手整理時卻發現遭不肖業者傾倒廢棄物，經環保局調查，遭廢棄物堆置的面積約10公頃，體積約6萬立方公尺。

農業處表示，歷經多年的清運，今年初步完成整治，經過清理後的現址則成為裸露地，因此藉由這次的植樹節活動種植樹木及綠美化，未來將繼續闢為特色公園。（編輯：張銘坤）1110312