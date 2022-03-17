愛心援助烏克蘭難民 新北藥師公會捐抗生素

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新北市藥師公會理事長許有杉（左2）17日率領公會幹部前往外交部，捐贈抗生素藥品援助烏克蘭難民，並感謝所有的志工、捐助人成全這次捐助。（新北藥師公會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月17日

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市藥師公會公益委員會響應「外交部募集民間物資捐助烏克蘭」活動，將全數善款購買抗生素，理事長許有杉等人今日將物資送抵外交部，盼台灣的愛心照顧戰火中的烏克蘭難民。

新北市藥師公會公益事務促進委員會主委吳明慧今天晚上告訴中央社記者，公會響應「外交部募集民間物資捐助烏克蘭」發起善心捐款活動，獲得熱烈迴響。

她說，公會將全數善款購買抗生素，今日由公會理事長許有杉、公益委員會副主委張岡鴻、總幹事林志成等人至外交部捐贈。

吳明慧表示，事前與外交部聯繫，獲知原本捐贈的面交地點物資已經大爆滿；因此，外交部要公會將滿滿一車的藥品送到他處暫放。她觀察發現，外交部捐贈物資的地下停車場堆滿來自各地捐贈的物資，顯現出「台灣人的愛心滿出來了」。

許有杉表示，感謝所有的志工協助，也感謝所有的捐助人一起成全這次捐助48萬顆抗生素藥品。

為協助受戰火影響而逃到鄰國避難的烏克蘭百姓，外交部發起民間捐贈物資援助烏克蘭難民，開放接受民間捐贈物資至3月18日下午5時止，募集完成後，將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民。（編輯：張銘坤）1110317

新北市藥師公會響應「外交部募集民間物資捐助烏克蘭」活動，17日前往外交部捐助48萬顆抗生素藥品。外交部捐贈物資的地下停車場，堆滿來自台灣各地捐贈的物資，由志工協助登記與整理。（吳明慧提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月17日